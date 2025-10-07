Terremoto al governo il centrodestra si spacca | cosa succede
Nel contesto della politica italiana degli ultimi anni, la coalizione di centrodestra emersa dalle elezioni vede una struttura di potere inedita e fortemente dinamica. La guida di Giorgia Meloni si fonda su un’alleanza composita, in cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ricoprono ruoli cruciali, ma non sempre allineati. L’apparente compattezza della maggioranza cela infatti, sotto la superficie, una serie di interessi divergenti e ambizioni personali che rischiano di minare la stabilità dell’esecutivo. Leggi anche: “Bossetti e Yara.”. Lovati choc, le sue parole scatenano un putiferio La fragilità del centrodestra nella dinamica tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: terremoto - governo
Terremoto del 2016, il cambio di passo grazie al governo Meloni: “4mila nuovi alloggi e 1,5 miliardi di danni liquidati”
Terremoto politico in Francia: cade il Governo Bayrou. Ecco cosa può succedere adesso
Terremoto nel governo, la notizia gela tutti: “Indagata”
Governo di #Taiwan pronto a supportare le #Filippine dopo terremoto Taiwan government ready to support the #Philippines after #EarthquakePH hit the country Photo credits: Anadolu Agency Read more herehttps://linkedin.com/feed/update/urn:li:act - X Vai su X
Nuova scossa di terremoto legata al fenomeno del bradisismo. Alle 19:44 si è verificato l'episodio sismico di magnitudo 3.5, praticamente nello stessso epicentro ed alla stessa profondità della scossa di magnitudo 4.4 della notte tra mercoledì e giovedì. La sco - facebook.com Vai su Facebook
Afghanistan, governo: bilancio terremoto è salito ad oltre 2.200 morti - Lo riferiscono le autorità talebane nel comunicare l'ultimo bilancio aggiornato ... Si legge su tg24.sky.it
Terremoto in Afghanistan, salgono a oltre 1.400 i morti - Lo ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid, secondo cui 1. Segnala ansa.it