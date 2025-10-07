Terremoto al governo il centrodestra si spacca | cosa succede

Tvzap.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto della politica italiana degli ultimi anni, la coalizione di centrodestra emersa dalle elezioni vede una struttura di potere inedita e fortemente dinamica. La guida di Giorgia Meloni si fonda su un’alleanza composita, in cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ricoprono ruoli cruciali, ma non sempre allineati. L’apparente compattezza della maggioranza cela infatti, sotto la superficie, una serie di interessi divergenti e ambizioni personali che rischiano di minare la stabilità dell’esecutivo. Leggi anche: “Bossetti e Yara.”. Lovati choc, le sue parole scatenano un putiferio La fragilità del centrodestra nella dinamica tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto al governo il centrodestra si spacca cosa succede

© Tvzap.it - Terremoto al governo, il centrodestra si spacca: cosa succede

In questa notizia si parla di: terremoto - governo

Terremoto del 2016, il cambio di passo grazie al governo Meloni: “4mila nuovi alloggi e 1,5 miliardi di danni liquidati”

Terremoto politico in Francia: cade il Governo Bayrou. Ecco cosa può succedere adesso

Terremoto nel governo, la notizia gela tutti: “Indagata”

Afghanistan, governo: bilancio terremoto è salito ad oltre 2.200 morti - Lo riferiscono le autorità talebane nel comunicare l'ultimo bilancio aggiornato ... Si legge su tg24.sky.it

Terremoto in Afghanistan, salgono a oltre 1.400 i morti - Lo ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid, secondo cui 1. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Governo Centrodestra Spacca