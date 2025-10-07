Terranuova Un libro per raccogliere fondi a favore della Misercordia
Arezzo, 07 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle ore 18, l’aula consiliare di Terranuova Bracciolini ospiterà la presentazione del nuovo libro di Andrea Bindi, Una storia vera, edito da Helicon. L’autore dialogherà con Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini. L’iniziativa, promossa dalla Misericordia di Terranuova con il patrocinio del Comune, unisce cultura e solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza della Misericordia, in ricordo di Giulia, Gianni e Franco. L’urgenza di questo sostegno è ben nota alla comunità locale e si inserisce nel più ampio impegno collettivo nato dopo il tragico incidente del 4 agosto scorso, in cui hanno perso la vita i due operatori della Misericordia Gianni Trappolini e Giulia Santoni, insieme al paziente Franco Lovari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 12 ottobre, ore 18 Aula consiliare di Terranuova Bracciolini – Via P. Bracciolini 3b Un appuntamento speciale con , il "pompiere poeta", che presenterà il suo nuovo libro
