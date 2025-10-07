Terranuova Bracciolini il conferimento dei rifiuti nei centri di Loro Ciuffenna e San Giustino Valdarno procede regolarmente
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana comunicano che, a seguito della chiusura del centro di raccolta di via del Fiume, il conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta di Loro Ciuffenna e San Giustino Valdarno sta procedendo regolarmente. I primi riscontri confermano che il sistema di raccolta sta funzionando in modo efficace, gestendo regolarmente il flusso degli utenti anche grazie, oltre che alla fattiva collaborazione dei cittadini, anche per l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture e incremento delle dotazioni tecniche presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
