Terra dei Fuochi la Lega promette azioni concrete e pene esemplari contro gli inquinatori
Nappi (Lega): “Dopo anni di immobilismo, ora azioni concrete per bonificare la Terra dei Fuochi e punire i responsabili”. “La legge ‘Terra dei Fuochi’ rappresenta la risposta concreta del Governo nazionale sul fronte della difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, e l’arresto effettuato nelle scorse ore è la prova dell’efficacia di norme mirate per fermare i trafficanti di rifiuti e chiunque inquini interi territori. Un plauso alle forze dell’ordine per l’operazione effettuata. Dopo anni di immobilismo, di parole e promesse mai mantenute da parte della sinistra, si passa finalmente alle vie di fatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: terra - fuochi
Terra dei Fuochi, più controlli e nuove attrezzature
Il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Paduano: “In Terra dei Fuochi 760 roghi in 6 mesi. Pronti a gestire le emergenze”
Terra dei Fuochi, controlli più mirati per colpire le articolazioni del traffico di rifiuti
Da “Terra dei Fuochi” a “Terra del Sole”: a #Giugliano nasce il parco #agrivoltaico più innovativo d’Italia - X Vai su X
La Terra dei Fuochi ha distrutto vite, famiglie e il futuro di un intero territorio. Non volteremo mai lo sguardo: serve giustizia, bonifica e tutela della nostra terra. Vai su Facebook
Terra fuochi: Borrelli (Avs), 'Dl promessa mancata, misure concrete no spot elettorali' - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi’ è, purtroppo, l’ennesima occasione mancata. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Terra dei Fuochi, il Decreto è diventato Legge - La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto Terra dei Fuochi, già passato al Senato, che ora diventa legge. ilfattovesuviano.it scrive