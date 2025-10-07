Terra dei Fuochi la Lega promette azioni concrete e pene esemplari contro gli inquinatori

Nappi (Lega): “Dopo anni di immobilismo, ora azioni concrete per bonificare la Terra dei Fuochi e punire i responsabili”. “La legge ‘Terra dei Fuochi’ rappresenta la risposta concreta del Governo nazionale sul fronte della difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, e l’arresto effettuato nelle scorse ore è la prova dell’efficacia di norme mirate per fermare i trafficanti di rifiuti e chiunque inquini interi territori. Un plauso alle forze dell’ordine per l’operazione effettuata. Dopo anni di immobilismo, di parole e promesse mai mantenute da parte della sinistra, si passa finalmente alle vie di fatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it