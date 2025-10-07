Terni Stefano Bandecchi si rivolge alla città | Porterò avanti il lavoro istituzionale nonostante calunnie offese insulti e minacce
Un intervento sui canali istituzionali per il sindaco Stefano Bandecchi. Dopo giorni di confronto acceso, aspro dai toni molto ‘elevati’ che ha raggiunto anche i media nazionali, il primo cittadino ha utilizzato il sito del Comune di Terni per far sentire la propria ‘voce’. Stavolta dunque niente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, Stefano Bandecchi ‘attacca’ gli operai: “Stile comunicativo che conosciamo bene. Faremo la nostra parte”
“Nucleare a Terni già vietato 45 anni fa, Stefano Bandecchi aveva promesso altro: subito la società idroelettrica comunale”
Terni, confronto tra Stefano Bandecchi e sindacati: “Proposta l’anticipazione dell’ingresso al lavoro degli operai”
Terni, Stefano Bandecchi denuncia: «Clima d’odio. Parole come pietre contro di me» - X Vai su X
Stefano Mhanna in concerto a Terni: un omaggio a Bach e San Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Terni. Fantoccio del sindaco Stefano Bandecchi impiccato lasciato davanti a palazzo Spada - TERNI Un fantoccio del sindaco Stefano Bandecchi impiccato a testa in giù in un palo della luce con insulti è stato lasciato questa notte davanti a palazzo Spada, proprio ... Da ilmessaggero.it
Bandecchi, pupazzo a testa in giù scatena l'ira del sindaco di Terni: "Sinistri, scemi e rincog*ioniti" - Stefano Bandecchi a testa in giù: si è attivata la Digos per il fantoccio con le sembianze del sindaco di Terni. Scrive virgilio.it