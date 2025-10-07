Terni presentata la 50° edizione del circuito dell' acciaio e inaugurata la mostra in Bct del ' Moto club' GALLERIA FOTOGRAFICA

Mezzo secolo di storia per il ‘Circuito dell’acciaio' podistico di Terni. Domenica 12 ottobre si terrà infatti la 50° edizione della manifestazione sportiva che unisce la corsa con il ricordo dei lustri della Terni dei motori. Martedì 7 ottobre mattina nella Biblioteca Comunale è stata presentata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

