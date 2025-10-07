Terni merita rispetto | basta odio e volgarità Bandecchi unico responsabile di un clima di scontro e di divisione
Un confronto aspro che non accenna a placarsi. Un confronto a distanza, nel vero senso della parola, tra le forze politiche di opposizione e Stefano Bandecchi. Il sindaco ha pubblicato un nuovo video sul proprio canale instagram che ha portato alla diffusione di un nuovo pensiero unitario tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - merita
“Il personale dell’ospedale Santa Maria di Terni merita il massimo apprezzamento: tanta empatia e competenza”
Fiorella Zabatta: Basta odio, Terni merita di più - X Vai su X
Orgogliosa di voi compagni Lorenzo Carletti e Giulio Ratini Di fronte ad un genocidio questi si mostrano per quello che sono: FASCISTI SIONISTI ASSASSINI. Liberiamo Terni da questo personaggio ignobile, la storia operaia della città merita altro! #Fre - facebook.com Vai su Facebook
Pavanelli (M5s), 'a Terni basta con clima odio di Bandecchi' - È necessario ribadire l'importanza di difendere i valori democratici e il rispetto istituzionale, contr ... Scrive msn.com
Pucciarelli non placa la rabbia dopo Terni: «Questa Vis merita di essere rispettata. Certi atteggiamenti non mi piacciono» - L’ha chiesto Manuel Pucciarelli, cioè l’elemento in rosa col curriculum più scintillante, con nettezza ma senza perdere il garbo e l’educazione che lo caratterizzano, ... Segnala corriereadriatico.it