Terni il ringraziamento | Anni di attesa prima dell’intervento risolutivo di riqualificazione del manto stradale
Un intervento atteso da anni per gli abitanti del quartiere Matteotti. Alla nostra redazione di www.ternitoday.it un residente tiene a ringraziare l’amministrazione comunale, ed in particolare la giunta per il restyling di via Anna Maria Mozzoni. L’arteria era contrassegnata da irregolarità del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - ringraziamento
Terni. Liste d'attesa, all'Usl l'ex primario Dominici - La Regione coinvolge i centri sanitari privati mentre l’Usl 2 e l’ospedale di Terni, fanno ricorso ad avvisi pubblici per manifestazione di interesse per incarichi libero professionali rivolto ai ... Da ilmessaggero.it
Terni celebra i 50 anni del Circuito dell’Acciaio con una mostra in Bct - Terni si prepara a vivere un anniversario storico: la 50ª edizione del Circuito dell’Acciaio, con la collaborazione di Umbria Energy, in programma domenica 12 ottobre 2025, sarà preceduta da una serie ... Riporta sporterni.it