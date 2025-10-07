Terni ed Arrone quarta edizione della mostra concorso ‘Falsi d’autore’ | James Danieli vince il primo premio Il podio finale

La suggestiva chiesa di Santa Maria Assunta di Arrone ha ospitato la premiazione della quarta edizione del concurso ‘Falsi d’autore – I Borghi delle acque incontrano l’arte’. La mostra concorso ha coinvolto artisti provenienti da tutta Italia ed è incentrata sulla riproduzione di capolavori della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - arrone

Arrone in lutto per la scomparsa di Roberto Ascani: "Terni e la Valnerina perdono un punto di riferimento"

Arrone (Terni), il cadavere di una donna trovato sepolto accanto a una casa

Arrone (Terni), cadavere di una donna trovato sepolto vicino a un’abitazione. Mistero su cause e identità

Il Capo di Gabinetto della Provincia e vicepresidente del Consiglio comunale di Terni, , ha partecipato ieri, domenica 5 ottobre, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Arrone, in rappresentanza di entrambi gli enti, alla quarta ediz - facebook.com Vai su Facebook

Ad Arrone i 'Falsi d'autore', l'arte come crescita culturale - Arrone ha ospitato la quarta edizione dell'evento "Falsi d'autore", iniziativa promossa da Madè Eventi, che ha presentato opere di artisti contemporanei i quali hanno ... Come scrive msn.com

A Terni si scaldano i motori per la quinta edizione di ‘Supercarslot’ - In città si scaldano i motori per la quinta edizione di ‘Supercarslot’, organizzata dall’associazione ‘Autodepocaeventi’, che si svolgerà a Terni dal 3 al 5 ottobre. Segnala umbria24.it