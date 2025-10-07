Ternana deferimento al Tribunale Federale | in arrivo la penalizzazione in classifica generale

La Ternana calcio è stata deferita al Tribunale Federale Figc per delle violazioni amministrative, segnalate dalla Co.Vi.So.C. Di seguito la comunicazione:"Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico della Ternana, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ternana - deferimento

Ternana, rischio deferimento e possibile penalizzazione: gli scenari

Ternana, in arrivo la penalizzazione per i rossoverdi: gli scenari dopo il deferimento

Ternana, in arrivo il deferimento: i passaggi verso la penalizzazione in classifica

Beppe Indino. . Rimini calcio. Ancora deferimento e nuova penalizzazione in arrivo. Calciatori che protestano e società che non riesce a dare risposte concrete - facebook.com Vai su Facebook

Calcio: violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite - Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Rimini e la Ternana (Girone B di Serie C) ... Riporta corrieredellosport.it

Ternana, la scadenza federale fa paura. Ma sulla convenzione c’è una schiarita - La scadenza federale di oggi fa paura, c’è il rischio di una penalizzazione, ma sussiste anche una tenue speranza di evitarla. Si legge su lanazione.it