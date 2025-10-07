Termini derubata mentre dorme su una panchina della stazione in attesa del treno
Stavo dormendo sulla panchina della stazione Termini, in attesa del treno, quando è stata derubata da un uomo. Vittima una passeggera che ha subito dato l'allarme. I carabinieri del nucleo scalo Termini, così, dopo una indagine hanno trovato e arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 55. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: termini - derubata
Palermo, blitz dei carabinieri: smantellata rete di crack tra Bagheria e Termini Imerese (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook