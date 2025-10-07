Terminate le riprese di Colpa dei sensi fiction girata nelle Marche prossimamente su Canale 5

ANCONA – Terminate le riprese della nuova fiction per Canale 5 girata nelle Marche, diretta da Simona e Ricky Tognazzi "Colpa dei sensi", con Gabriel Garko e Anna Safroncik. «È una grande storia d'amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik – ha spiegato Simona Izzo – una coppia di.

Terminate le riprese di "Colpa dei sensi": girata nelle Marche la fiction diretta da Simona e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik - «La fiction è una nuova straordinaria promozione delle Marche su Canale 5, dove i nostri paesaggi e preziosi gioielli artistici ...

Gabriel Garko, l'incidente sul set a luglio e il ritorno in grande stile/ "Mi hanno fatto arrampicare" - Gabriel Garko, dall'incidente a fine luglio al ritorno sul set di "Colpa dei sensi": le riprese della fiction finite solo pochi giorni fa