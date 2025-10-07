Si sono concluse nelle Marche le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi”, prodotta per Canale 5 e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. La serie, composta da sei puntate da 50 minuti ciascuna, andrà in onda prossimamente in tre prime serate. “È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik, una coppia di successo che abbiamo già diretto nella serie Se potessi dirti addio – ha spiegato Simona Izzo – Colpa dei sensi, come suggerisce il titolo, è una narrazione dominata dai sensi, ispirata a una vicenda realmente accaduta circa 30 anni fa a una persona a me cara. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Terminate le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi” nelle Marche con Gabriel Garko e Anna Safroncik