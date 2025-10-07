Teppisti in azione nella villetta comunale appena inaugurata

Atti vandalici nella villa comunale di via Giardino a Mondragone, inaugurata lo scorso week end. A denunciarlo è il sindaco Francesco Lavanga che, attraverso i propri canali social, pubblica le foto dell’atto teppistico.Dai frame delle telecamere di videosorveglianza installate in zona, si vedono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: teppisti - azione

GOVERNO UTILIZZA L’AZIONE DI POCHI TEPPISTI CHE VA CONDANNATA FERMAMENTE E IGNORA MILIONI DI ITALIANI DISGUSTATI DAL MASSACRO DI GAZA E DALL’iNERZIA DEL NOSTRO PAESE!!!!!! Possibile ignorare tante famiglie, bambini, inse Vai su Facebook

Calvizzano, teppisti in azione distruggono tabella villa comunale. L'ira del sindaco: «Hanno problemi seri, vanno fermati» - Era stata installata poche settimane fa nei pressi della nuova pista di pattinaggio e palestra all'aperto. Come scrive ilmattino.it

Hanno vinto i vandali Il Comune smantella giochi e panchine distrutti dai teppisti - È un metodo molto drastico, che sta facendo discutere, quello intrapreso ... Scrive ilgiorno.it