Inter News 24 Teotino analizza: «Dall’Inter un’iniezione di fiducia per l’Italia di Gattuso, e anche a livello tattico.». Il commento del giornalista. Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato lo stato di forma dei giocatori dell’ Inter in vista della sosta per le nazionali di ottobre. Secondo Teotino, i nerazzurri stanno vivendo un ottimo momento, con una rosa ben gestita e capace di ruotare i giocatori. Questo permette loro di mantenere freschezza e intensità, aspetto che si riflette positivamente anche sulla Nazionale di Gattuso, che potrà contare su un’energia preziosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Teotino analizza: «Dall’Inter un’iniezione di fiducia per l’Italia di Gattuso, e anche a livello tattico…»