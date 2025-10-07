Tentato omicidio imprenditore a Montichiari | 8 arresti
Il 7 ottobre la Guardia di Finanza di Brescia ha arrestato otto persone tra Brescia, Bergamo e Verona per tentato omicidio, tentata rapina, traffico di droga e porto d’armi illegale. Le indagini sono partite dopo l’agguato del 1° marzo 2024 a Montichiari, dove un imprenditore fu ferito a colpi di pistola davanti alla sua azienda. Tra gli arrestati figura un pregiudicato albanese legato a un vigile di Desenzano, ritenuto promotore di un’associazione per il traffico di cocaina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Tentato omicidio di un imprenditore a Montichiari: otto arresti - Imponente operazione dei carabinieri in provincia che ha portato anche all'arresto di un agente della Polizia Locale di Desenzano, coinvolto in un traffico di droga e fatturazioni false. Riporta quibrescia.it
Agguato a un imprenditore a Montichiari, 8 arresti: il movente un debito non pagato - L'aggressione ad Angelo Ferandi, titolare dell'azienda Cavifer, il primo marzo 2024. Si legge su rainews.it