Tentato omicidio e spaccio di droga | 8 arresti c’è anche un imprenditore bergamasco
All’alba di martedì 7 ottobre nelle province di Brescia, Bergamo e Verona i militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal Gip di Brescia, nei confronti di 8 indagati (4 in carcere, 4 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate il 1° marzo 2024 dopo che a Montichiari, nel Bresciano, un imprenditore era stato aggredito da più persone con il volto coperto mentre era intento a chiudere il cancello della propria ditta, specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: tentato - omicidio
Sangue a Principe: un ferito alla gola con roncola, 34enne accusato di tentato omicidio
Accoltella il collega di lavoro, cambia l’accusa: è tentato omicidio
Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale
Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini, sotto accusa per tentato omicidio ?CONTENUTO PREMIUM Vai su Facebook
Il tentato omicidio di alti funzionari di Hamas in pieno giorno in Qatar ha segnalato all'emirato del gas naturale che non poteva continuare il doppio gioco degli ultimi anni http://bit.ly/42nD5Vx Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce - X Vai su X
Tentato omicidio di un imprenditore a Montichiari: otto arresti - Imponente operazione dei carabinieri in provincia che ha portato anche all'arresto di un agente della Polizia Locale di Desenzano, coinvolto in un traffico di droga e fatturazioni false. quibrescia.it scrive
Tentato omicidio e traffico di droga: 8 arresti, nel mirino anche un imprenditore bergamasco - Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari: quattro portate in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Scrive ecodibergamo.it