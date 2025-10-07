Tentato omicidio e spaccio di droga | 8 arresti c’è anche un imprenditore bergamasco

All’alba di martedì 7 ottobre nelle province di Brescia, Bergamo e Verona i militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal Gip di Brescia, nei confronti di 8 indagati (4 in carcere, 4 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate il 1° marzo 2024 dopo che a Montichiari, nel Bresciano, un imprenditore era stato aggredito da più persone con il volto coperto mentre era intento a chiudere il cancello della propria ditta, specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

