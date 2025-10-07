Tentano l’assalto all’ufficio postale Colpo sventato con la ‘videoanalisi’

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri tentano l’assalto allufficio postale di Poggio Renatico, ma i dispositivi di sicurezza mandano tutto a monte, costringendoli a fuggire a mani vuote. I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia, tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 98 uffici postali di Ferrara e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 225 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

