Tentano di sedare una lite due 23enni accoltellati da tre nordafricani
''Queste baby gang, composte da persone che compiono atti criminali, devono essere fermate. Le istituzioni devono intervenire''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Poliziotti aggrediti mentre tentano di sedare una lite ad Ostia
Casalserugo, due ragazzi accoltellati mentre tentano di sedare una lite. Feriti a colpi di machete a una gamba e alla schiena sono stati soccorsi dal 118. Indagano i carabinieri. - X Vai su X
NanoTV. . #Pozzuoli - Padre e figlio feriti a colpi di pistola mentre tentano di sedare una lite sul lungomare. Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV Vai su Facebook
Casalserugo, due ragazzi accoltellati mentre tentano di sedare una lite - La notizia è stata resa nota da Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ... Secondo rainews.it
Tenta di sedare lite per viabilità, accoltellato al petto - Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli. Scrive ilroma.net