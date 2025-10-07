Tentano di rubare un’auto al centro sportivo di Ponte Chiasso ma un dipendente li scopre | denunciati due giovani

Quicomo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso le 23 di ieri sera una volante è stata inviata al centro sportivo di Ponte Chiasso, dove un dipendente aveva segnalato il tentativo di furto su una delle auto parcheggiate dai clienti.All’arrivo della polizia, l’uomo ha raccontato di aver notato due soggetti aggirarsi tra le vetture con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

