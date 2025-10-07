Tempo di lettura: < 1 minuto L’anziana non cade nel tentativo di truffa e il falso carabiniere viene arrestato. E’ accaduto ieri a Cesena, dove un’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che, dichiarandosi un carabiniere, l’avvisava di essere stata denunciata per il un furto di monili in oro ai danni di una gioielleria del posto, ma che la questione poteva essere risolta pagando in contanti o consegnando l’oro che aveva in casa. Titubante e giustamente sospettosa, l’anziana ha avvisato un vicino nipote che, giunto sul posto con il padre dopo avere avvisato i carabinieri, l’ha spinta a dire al “carabiniere”, che era sempre al telefono, di essere pronta a consegnare qualche centinaio di euro e dei gioielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tenta truffa ai danni di un'anziana: bloccato a Cesena 50enne residente nel Napoletano