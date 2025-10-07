Tenta di rubare la borsa di una donna nel dehor di un bar del centro scoppia il parapiglia

Ferraratoday.it | 7 ott 2025

Un uomo è stato arrestato dal personale delle volanti della polizia di Stato per rapina. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso sabato 4 ottobre, nel dehor di un bar nel centro di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNella circostanza, dopo avere riposto la propria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

