Tenta di rubare la borsa di una donna nel dehor di un bar del centro scoppia il parapiglia
Un uomo è stato arrestato dal personale delle volanti della polizia di Stato per rapina. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso sabato 4 ottobre, nel dehor di un bar nel centro di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNella circostanza, dopo avere riposto la propria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
