tensioni a buenos aires alla presentazione del nuovo libro di milei

Buenos Aires, 7 ott. (askanews) - Tensioni e scontri davanti al teatro dove il presidente argentino Javier Milei ha presentato il suo nuovo libro, "La costruzione del miracolo". Centinaia di sostenitori e alcune decine di oppositori di sinistra si sono radunati nel centro di Buenos Aires, dando vita a momenti di forte tensione e alcuni arresti. Le immagini mostrano sostenitori e contestatori che si affrontano a pugni, con la polizia che interviene per separarli. "Il sistema delle caste è finito. Vogliamo un Paese decente, senza corruzione e con libertà. Gente che lavori, non che mendichi o viva nell'ozio mentre il Paese si rialza", dice Soledad Andino, sostenitrice di Milei proveniente dalla provincia di Entre Rìos.

