Tensione ai colloqui di Sharm | le rivendicazioni di Hamas e le celebrazioni sul 7 ottobre irrigidiscono Israele
Le trattative per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ospitate in Egitto con la mediazione dell’ Egitto e la partecipazione di Stati Uniti e Qatar, si sono fatte più tese dopo le ultime dichiarazioni del movimento jihadista. Durante il primo round di colloqui, Hamas ha chiesto a Israele di ritirare le proprie truppe dai quartieri residenziali di Gaza come condizione preliminare per l’avvio dello scambio di ostaggi. Una richiesta che, secondo fonti dei mediatori, ha provocato un immediato irrigidimento della delegazione israeliana, già restia a considerare concessioni unilaterali prima della liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Panorama.it
