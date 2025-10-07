Tennis un punto per vincere un milione di dollari | cosa è
Un'iniziativa unica che può far diventare ricco un qualsiasi tennista, potenzialmente anche un dilettante: la settimana prima degli Australian Open 2026 (12 gennaio - 1 febbraio), il torneo dello Slam organizzerà il "Million Dollar 1 Point Slam", una sfida che si risolve con un solo punto e il vincitore finale potrà intascare ben un milione di dollari. Qual è il regolamento. Anche se in forma ridotta, questo format si è svolto già quest'anno ma sarà nel 2026 che verrà alzata ulteriormente l'asticella. In pratica ci saranno 22 tennisti professionisti e 10 dilettanti proveniento da tutta l'Australia dopo delle gare di qualificazione che si sfideranno al meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Prima dell'inizio degli Australian Open si terrà un torneo dove basterà un semplice punto per portare a casa un montepremi incredibile: ecco il regolamento e l'annuncio della partecipazione anche di C ...
