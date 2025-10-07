Sono due tie-break cominciati molto male a condannare Lucia Bronzetti al ko al primo turno del WTA 1000 di Wuhan, in Cina. La verucchiese, opposta alla cinese Yue Yuan, numero 110 del mondo, ha giocato a tratti parecchio bene, con buona solidità nei colpi e più pazienza rispetto all’avversaria, ma a tradirla sono state le troppe palle break sprecate (1215 salvate dalla cinese) e i punti importanti, andati tutti dalla parte di Yuan. Bronzetti risale dall’1-3 al 3-3 in avvio, con la gara che poi resta perfettamente "on serve" nel primo e viaggia velocemente verso il tie-break. E lì, in apertura, ecco la padrona di casa a sprintare sul 5-0 e a chiudere sul 7-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. Male Bronzetti al 1000 di Wuhan. Out al primo turno contro Yuan