Dopo una serie d i ritiri durante lo Shanghai Masters, l’Atp, l’associazione del tennis professionistico, sta valutando l’introduzione di una policy ufficiale contro il caldo estremo. Lo scrive la www.reuters.com http:www.reuters.com Sinner, Djokovic, Rune stremati nel torneo di Shanghai di Tennis. Le condizioni meteorologiche – oltre 30 gradi e umidità superiore all’80% – hanno messo a dura prova i giocatori. Jannik Sinner si è ritirato per crampi alla coscia destra nel set decisivo contro Tallon Griekspoor, mentre Novak Djokovic è stato colto da vomito durante il match con Yannick Hanfmann. Holger Rune, stremato, ha chiesto durante un timeout medico: «Dobbiamo morire in campo?» Anche altri tennisti, tra cui Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic e Wu Yibing, hanno dovuto abbandonare a causa di problemi fisici legati al caldo o al malessere generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tennis, l’Atp pensa a un protocollo per sospendere gli incontri in caso di caldo estremo