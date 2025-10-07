Tennis l’Atp pensa a un protocollo per sospendere gli incontri in caso di caldo estremo
Dopo una serie d i ritiri durante lo Shanghai Masters, l’Atp, l’associazione del tennis professionistico, sta valutando l’introduzione di una policy ufficiale contro il caldo estremo. Lo scrive la www.reuters.com http:www.reuters.com Sinner, Djokovic, Rune stremati nel torneo di Shanghai di Tennis. Le condizioni meteorologiche – oltre 30 gradi e umidità superiore all’80% – hanno messo a dura prova i giocatori. Jannik Sinner si è ritirato per crampi alla coscia destra nel set decisivo contro Tallon Griekspoor, mentre Novak Djokovic è stato colto da vomito durante il match con Yannick Hanfmann. Holger Rune, stremato, ha chiesto durante un timeout medico: «Dobbiamo morire in campo?» Anche altri tennisti, tra cui Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic e Wu Yibing, hanno dovuto abbandonare a causa di problemi fisici legati al caldo o al malessere generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tennis - pensa
MC Travel & Sport Events. . Calcio, Tennis, Formula 1, Moto Gp, Musica e tanto altro… Pensa a goderti l’evento, al resto, ci pensiamo noi! All Inclusive package! Book With Us! Contattaci [email protected] ?011 19116056 #seriea #laliga #bunde Vai su Facebook
#Lazio, #Sarri dimentica #Sassuolo e pensa al derby: "Pronti a lottare per un popolo" - X Vai su X