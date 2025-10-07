Tennis Djokovic più forte del caldo | ai quarti a Shanghai

Roma, 7 ott. (askanews) – Novak Djokovic soffre le pene dell’inferno, ma piega la resistenza di Jaume Munar e accede ai quarti di finale del Masters di Shanghai. Dura quasi tre ore la lotta tra i due, con il serbo menomato da un problema alla caviglia a inizio match ma in grado di proseguire, seppur ben lontano dalla miglior forma. Come se non bastasse, l’ex n°1 del mondo accusa anche problemi legati al grande caldo e all’umidità (va di stomaco, gli viene misurata la pressione) e sembra costantemente sull’orlo di arrendersi. Ma il 4 volte campione a Shanghai, che senza Sinner e Alcaraz vede la sua grande occasione, trova le energie per vincere 6-3, 5-7, 6-2 e restare in corsa per il titolo 101 in carriera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it