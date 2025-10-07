Tennis al Republic di Jesolo concluso il torneo autunnale

Al Republic di Jesolo si è concluso il torneo autunnale di Tennis di 3ª categoria, con 80 giocatori coordinati da Alessandro Mior, che ha assegnato il primo posto a Tommaso Maria Piovesan.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’under 18 portogruarese vince la finale per 61. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

