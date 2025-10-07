Tennis a Melbourne puoi giocare contro Alacaraz un punto e se vinci il torneo ti porti a casa un milione di dollari

A New York hanno inventato il doppio misto nel tennis? A Melbourne rispondono con il “ Million Dollar 1 Point Slam “, nuovo format appena lanciato dagli Australian Open al via dalla prossima edizione del 2026. Il tennis è continuamente alla ricerca di nuovi format che possano affiancare quello del torneo principale mentre l’Atp annuncia anche una policy per il caldo che in Cina miete vittime, da Sinner a Djokovic, da Rune alla Raducanu. Ne scrive l’ Herald Sun Il format del torneo di tennis. “E veniamo al format australiano: 22 professionisti, tra cui Carlos Alcaraz, e 10 dilettanti. Match di un solo punto e un milione di dollari come montepremi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

