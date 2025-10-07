Tennis a Melbourne puoi giocare contro Alacaraz un punto e se vinci il torneo ti porti a casa un milione di dollari

A New York hanno inventato il doppio misto nel tennis? A Melbourne rispondono con il “ Million Dollar 1 Point Slam “, nuovo format appena lanciato dagli Australian Open al via dalla prossima edizione del 2026. Il tennis è continuamente alla ricerca di nuovi format che possano affiancare quello del torneo principale mentre l’Atp annuncia anche una policy per il caldo che in Cina miete vittime, da Sinner a Djokovic, da Rune alla Raducanu. Ne scrive l’ Herald Sun Il format del torneo di tennis. “E veniamo al format australiano: 22 professionisti, tra cui Carlos Alcaraz, e 10 dilettanti. Match di un solo punto e un milione di dollari come montepremi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tennis, a Melbourne puoi giocare contro Alacaraz un punto e se vinci il torneo ti porti a casa un milione di dollari

In questa notizia si parla di: tennis - melbourne

Dopo il grande successo della partenza per New York insieme ai mitici Carota Boys, potrai volare ancora una volta con loro… questa volta fino in Australia! Vivrai uno degli eventi tennistici più attesi e iconici al mondo: due giornate indimenticabili di tennis ai m - facebook.com Vai su Facebook

Australia, a Sidney si incontrano rugby e tennis #SkySport #Australia #Rugby #Tennis - X Vai su X

Sinner e quei 10 giorni senza tennis dopo Wimbledon: "Mi piace il golf. Giocare contro Alcaraz? No, lui è troppo bravo..." - Sorridente, sereno, rilassato, ma motivato, Jannik Sinner si concede per una lunga intervista dopo lo scintillante debutto al Masters 1000 di Miami, che lo ha visto asfaltare Galan a tempo di record. Secondo corrieredellosport.it

Tennis, Sinner: "Giocare a golf contro Alcaraz? No, troppo forte per me..." - 1, l'altoatesino commenta il suo match: "Le partite sono sempre così diverse rispetto alle ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it