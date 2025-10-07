tendono a fomarsi in adolescenza o in gravidanza ma se prese in tempo le smagliature al seno possono essere ridotte e trattate ecco come

L e s magliature al seno sono linee sulla pelle che raccontano storie di cambiamenti e crescita. Tendono a comparire durante l’adolescenza, con la crescita del décolleté, ma anche in gravidanza e durante la fase di allattamento, quando la pelle si adatta a nuove forme e tensioni. Di fatto, le smagliature al seno sono il risultato di stress cutaneo, fattori genetici, fluttuazioni di peso e variazioni ormonali. Inizialmente si presentano come striature rosate, poi, diventano più bianche ed evidenti nel tempo. Buona notizia: esiston o metodi concreti per prevenirle, attenuarle e, in alcuni casi, ridurne visibilmente l’aspetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

