Temptation Island Valerio Ciaffaroni si confessa | Non capivo più cosa stesse succedendo
Il giovane protagonista della tredicesima edizione del programma parla delle sue emozioni e del percorso interiore dopo la rottura con Sarah Esposito e il legame con Ary Mercuri. La tredicesima edizione di Temptation Island ha lasciato il segno tra i telespettatori, soprattutto per la storia di Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, una delle coppie più tormentate della stagione. I due avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, ma il loro percorso si è concluso con un doloroso falò di confronto. Il falò di confronto, la fine della storia di Valerio con Sarah Esposito Durante l'ultimo incontro davanti a Filippo Bisciglia, la relazione è ufficialmente terminata, con Sarah visibilmente delusa e Valerio deciso a chiudere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
