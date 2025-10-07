Temptation Island Sonia incinta parla del rapporto con Simone | Il destino ha deciso

Dopo l’esperienza a Temptation Island, l’addio al fidanzato Simone e la scoperta di essere incinta, Sonia svela come sta e parla della gravidanza che sta portando avanti da single. Una scelta fatta dopo il tradimento avvenuto in televisione, da parte del personal trainer, e la scoperta, una volta tornata a casa, dell’esistenza di altre relazioni. La storia d’amore (finita) di Sonia e Simone: da Temptation Island alla gravidanza. Il pubblico si è affezionato molto alla storia di Sonia e al suo percorso durante, ma soprattutto dopo Temptation Island. La giovane infatti era entrata nello show di Maria De Filippi con la speranza di recuperare il rapporto con il fidanzato Simone a cui era legata da diversi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

