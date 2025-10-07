Temptation Island Sonia incinta parla del rapporto con Simone | Il destino ha deciso
Dopo l’esperienza a Temptation Island, l’addio al fidanzato Simone e la scoperta di essere incinta, Sonia svela come sta e parla della gravidanza che sta portando avanti da single. Una scelta fatta dopo il tradimento avvenuto in televisione, da parte del personal trainer, e la scoperta, una volta tornata a casa, dell’esistenza di altre relazioni. La storia d’amore (finita) di Sonia e Simone: da Temptation Island alla gravidanza. Il pubblico si è affezionato molto alla storia di Sonia e al suo percorso durante, ma soprattutto dopo Temptation Island. La giovane infatti era entrata nello show di Maria De Filippi con la speranza di recuperare il rapporto con il fidanzato Simone a cui era legata da diversi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Temptation Island 2025, svelati i cachet di coppie e tentatori: quanto guadagnano
Sonia e Alessio hanno raccontato il loro percorso a Temptation Island e il ritorno alla quotidianità - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… ci aspetta lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 con altri imperdibili colpi di scena https://wittytv.it/temptation-island/temptation-island-e-poi-e-poi-ci-aspetta-lunedi-22-settembre/… - X Vai su X
Temptation Island, Sonia incinta parla del rapporto con Simone: “Il destino ha deciso” - Dopo l’esperienza a Temptation Island, l’addio al fidanzato Simone e la scoperta di essere incinta, Sonia svela come sta e parla della gravidanza che sta portando avanti da single. dilei.it scrive
Sonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island: “Il destino ha scelto per me" - Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island, affronta la gravidanza dopo la fine della relazione con Simone Margagliotti. Come scrive gravidanzaonline.it