Tempo di ’Notte d’Oro’ Apre il duo comico Panpers

Lo spettacolo comico dei PanPers, duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, insieme ad Andrea Vasumi, sarà l’evento clou della diciannovesima edizione della ‘Notte d’Oro’ a Ravenna in programma sabato 18 ottobre alle 21 (ingresso gratuito), in piazza del Popolo. Nell’ormai classica festa popolare che celebra la fine dell’estate, ci sarà spazio anche per concerti, mostre, aperture di monumenti, visite guidate e attività per tutte le età, per coinvolgere cittadini e visitatori. "Grazie alla concomitanza con le inaugurazioni e le installazioni della IX ‘Biennale di Mosaico Contemporaneo’, mai come quest’anno divertimento e cultura andranno a braccetto", spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Sbaraglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

