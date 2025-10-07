Telese il critico cinematografico Giampiero Frasca presenta Schermi del Novecento
Comunicato Stampa Mercoledì 15 ottobre alla Fondazione Gerardino Romano l’autore dialogherà sul rapporto tra cinema e storia, con la partecipazione di Felice Casucci e Maria Teresa Imparato Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
