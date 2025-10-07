Telefonini vietati a scuola Nello zaino o nel contenitore Stop anche a foto e video
Se già da tempo la regola era quella di spegnere lo smartphone durante le lezioni, da quest’anno la direttiva si è fatta ancora più stringente e arriva nientemeno che dal ministero: il telefonino va tenuto spento non solo durante la spiegazione del docente, ma per tutto il tempo di permanenza a scuola. Una norma che può essere adattata alle esigenze di ogni istituto scolastico, creando un panorama potenzialmente disomogeneo: qualche scuola può optare per il ritiro degli smartphone, mentre altri potrebbero limitarsi a chiedere di tenerli nello zaino. Negli istituti superiori forlivesi c’è chi ha emanato circolari ad hoc, chi ha modificato il regolamento scolastico e chi, invece, non ne ha avuto bisogno perché erano già in linea da tempo con le nuove direttive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
