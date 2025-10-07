Telefonate da finti operatori bancari e conti svuotati undici arresti

Migliaia di euro sottratti dal conti correnti delle loro vittime attraverso lo spoofing, la truffa cioe’ nella quale il truffatore si finge operatore dell’istituto bancario dove la vittima ha il conto. Una indagine dei carabinieri della compagnia di Giuliano ha portato all’esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli Nord nei confronti di 11 indagati, 10 ore in carcere e uno ai domiciliari, che devono rispondere di associazione a delinquere, truffa, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi nei contanti. L’inchiesta che ha visto la collaborazione di American Express, Leroy Merlin, e alcuni istituti bancari tra cui poste italiane, PayPal, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bnp ha permesso di ricostruire un’articolata organizzazione criminale attiva tra Giuliano e Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it