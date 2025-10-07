Tejasvi Manoj | la diciassettenne che protegge gli anziani dalle truffe online

Era una mattina di febbraio 2024 quando il telefono squillò in casa Manoj, a Frisco, Texas. Dall’altra parte della linea, un uomo anziano con la voce tremante: il nonno di Tejasvi, ottantacinque anni, pronto a trasferire duemila dollari a quello che credeva essere un mittente affidabile. Un’email aveva fatto breccia nelle sue certezze, costruita con quella perfidia metodica che caratterizza le truffe online più sofisticate. Il padre di Tejasvi intervenne giusto in tempo, confermando che si trattava di una frode. Per molti, sarebbe stata solo un’altra storia di famiglia da raccontare con sollievo durante una cena. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Tejasvi Manoj: la diciassettenne che protegge gli anziani dalle truffe online

