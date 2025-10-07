Tegola sul Pescara Vivarini perde a lungo il suo uomo migliore

Non è un buon momento per il Pescara, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime 3 gare prima della sosta del torneo causa impegni della Nazionale. Alla ripresa delle ostilità mancherà capitan Brosco, espulso in casa della Sampdoria e conseguentemente squalificato, ma il vero problema è la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

