Tegola Napoli un big potrebbe saltare fino a 7 gare | c’è anche la sfida contro l’Inter al Maradona!
I campioni d’Italia potrebbero essere costretti a rinunciare al proprio pilastro in un momento chiave dell’annata. Primo posto in Serie A, seppur in compagnia della Roma, e situazione ancora in divenire in Champions League. L’avvio di stagione del Napoli è stato tutto sommato positivo, malgrado gli azzurri abbiano già incassato due sconfitte. Ciò che maggiormente preoccupa Antonio Conte sono i numerosi infortuni registrati finora, che hanno costretto il tecnico salentino ad affrontare in emergenza alcune gare. Napoli, Lobotka rischia un mese di top: quali match salterà. Gran parte di questi problemi hanno interessato il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: tegola - napoli
Tegola Napoli, il nuovo acquisto va ko: salta l’inizio del campionato
Napoli, tegola per Conte: Lukaku si fa male nell'amichevole contro l'Olympiakos
Napoli, tegola Lukaku: lesione al retto femorale, quanto starà fermo l’attaccante
Tegola per il #Napoli: stiramento per Stanislav #Lobotka. Si prospetta un mese di stop per il regista - X Vai su X
Tegola per il Napoli di Conte: Lobotka e Politano si fermano contro il Genoa. Le ultime sulle loro condizioni e quando potrebbero tornare in campo - facebook.com Vai su Facebook
Tegola Milan: si ferma un big, la data del rientro - Un big si è fermato dopo la vittoria contro il Napoli: l'ultim'ora ... Si legge su calciotoday.it
Allarme Conte: altro infortunio di un big, i tempi di recupero - Spunta la nuova tegola in vista della sfida contro il Milan, ma non solo: ecco quando tornerà ... calciotoday.it scrive