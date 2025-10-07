Tegola Napoli un big potrebbe saltare fino a 7 gare | c’è anche la sfida contro l’Inter al Maradona!

I campioni d’Italia potrebbero essere costretti a rinunciare al proprio pilastro in un momento chiave dell’annata. Primo posto in Serie A, seppur in compagnia della Roma, e situazione ancora in divenire in Champions League. L’avvio di stagione del Napoli è stato tutto sommato positivo, malgrado gli azzurri abbiano già incassato due sconfitte. Ciò che maggiormente preoccupa Antonio Conte sono i numerosi infortuni registrati finora, che hanno costretto il tecnico salentino ad affrontare in emergenza alcune gare. Napoli, Lobotka rischia un mese di top: quali match salterà. Gran parte di questi problemi hanno interessato il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

