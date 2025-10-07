Techne dà la rotta | UMM Red sceglie il ritmo non l’hype
C’è un nome che oggi incarna una visione precisa: Techne, l’anima sperimentale di UMM Red. La sua è una spinta che attraversa l’Europa e ignora mode e classifiche, scegliendo la vibrazione che arriva dal profondo. Qui la priorità non è contare, ma far sentire, con un’energia che chiama alla pista e alla verità del suono. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
