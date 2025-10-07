Teatro Vertigo domenica 12 ottobre la via la nuova stagione con Limone e caffè
Domenica 12 ottobre, alle 17, prenderà il via la stagione teatrale 20252026 al Vertigo. Nella sala teatro Enzina Conte andrà in scena lo spettacolo multipremiato in tutta Italia dal titolo “Limone e Caffè”. In scena la Compagnia degli Evasi di Sarzana, nota al pubblico del Vertigo per i passati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Le prossime date di #BARBARA ? saranno a #LIVORNO sul palcoscenico di un teatro in cui siamo molto felici di tornare… 25/26 ottobre Vertigo Teatro ? prenota 0586210120 Artax Compagnia Teatrale ? Aldo e Pino, due amici avvocati, si trova Vai su Facebook