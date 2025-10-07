Teatro Vertigo domenica 12 ottobre la via la nuova stagione con Limone e caffè

Domenica 12 ottobre, alle 17, prenderà il via la stagione teatrale 20252026 al Vertigo. Nella sala teatro Enzina Conte andrà in scena lo spettacolo multipremiato in tutta Italia dal titolo “Limone e Caffè”. In scena la Compagnia degli Evasi di Sarzana, nota al pubblico del Vertigo per i passati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

