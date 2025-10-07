Teatro Verdi riparte il programma educational con La storia di Cyrano

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno riapre il sipario dopo la pausa estiva con il programma Educational che coinvolge migliaia di alunni e studenti avvicinandoli alla magia del palcoscenico. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre si alza il sipario su “La storia di Cyrano”, spettacolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - verdi

"Verdi in Città": al via il teatro outdoor, si comincia con "Itaca per sempre"

Teatro Verdi, interrogazione del Pd a Roma: "Nessuna donna nel cda, ma c'è il figlio della sottosegretaria Savino"

Offendersi a teatro? Ora si può: grande successo al Verdi per "Insulti al pubblico"

Al teatro Verdi di Pordenone una stagione che continua - La programmazione del Teatro Verdi di Pordenone riparte senza essersi mai fermata, e lo fa con una prosa che parla di contaminazioni e metamorfosi, mentre musica e danza ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Verdi Riparte Programma