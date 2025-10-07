Teatro Libero omaggio alla pedagogia teatrale di Byland e Snitker

Un omaggio alla pedagogia teatrale di Pierre Byland e Mareike Snitker, che mette in luce i codici di una teatralità e di una drammaturgia in cui il corpo dell’attore è protagonista assoluto della scena.Prodotto dal Teatro San Materno di Ascona (CH), lo spettacolo “Dal Big Bang all’Homo Stupidens”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it