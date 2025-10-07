Teatro del Maggio Musicale Fiorentino presenta in coproduzione con la Fondazione Academia Montis Regalis l’opera Il Ciro
Per celebrare il trecentesimo anniversario dalla morte del compositore Alessandro Scarlatti, avvenuta il 24 ottobre 1725, il Teatro del Maggio Musicale.
"Gesti Scolpiti": fino a maggio la grande mostra dello scultore Jago al teatro Antico
Maggio Fiorentino, in scena Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Mario Martone - Firenze, 3 ottobre 2025 – Dopo il successo delle recite de Les pecheurs de perles, la stagione autunnale del Maggio Musicale Fiorentino mette in programma da domenica 12 ottobre 2025 alle ore 17 Macbe ... msn.com scrive
Macbeth, la prima volta di Verdi e Shakespeare. Una nuova edizione al Maggio Musicale Fiorentino, con un cast davvero invitante - “Mario Martone mette in scena uno spettacolo molto calato nella realtà; uno spettacolo cupo, nero ma comunque in certi momenti ... Da adhocnews.it