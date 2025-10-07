teamlab apre a kyoto il suo primo museo permanente in giappone

Kyoto, 7 ott. (askanews) - Da una massa fluttuante di bolle a una sala di sfere luminose in movimento: è stato inaugurato a Kyoto il TeamLab Biovortex, il primo museo permanente del celebre collettivo artistico giapponese. Con oltre 50 opere immersive su 10.000 metri quadrati, si tratta della più grande mostra di TeamLab mai realizzata in Giappone. L'esperienza, che unisce arte, tecnologia e percezione, invita i visitatori a interagire con installazioni di luce, acqua e suono. "Ha superato le nostre aspettative, è stato fantastico. Non abbiamo mai visto nulla di simile, e di certo non negli Stati Uniti - raccontano Eric e Lena Wiger, turisti americani -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

