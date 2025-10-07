TeamLab apre a Kyoto il suo primo museo permanente in Giappone
Kyoto, 7 ott. (askanews) - Da una massa fluttuante di bolle a una sala di sfere luminose in movimento: è stato inaugurato a Kyoto il TeamLab Biovortex, il primo museo permanente del celebre collettivo artistico giapponese. Con oltre 50 opere immersive su 10.000 metri quadrati, si tratta della più grande mostra di TeamLab mai realizzata in Giappone. L'esperienza, che unisce arte, tecnologia e percezione, invita i visitatori a interagire con installazioni di luce, acqua e suono. "Ha superato le nostre aspettative, è stato fantastico. Non abbiamo mai visto nulla di simile, e di certo non negli Stati Uniti - raccontano Eric e Lena Wiger, turisti americani -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: teamlab - apre
Universe of Existence, Universe of Perception: teamLab Biovortex Kyoto apre le porte il 7 ottobre 2025. Il programma completo - teamLab Biovortex Kyoto , il museo permanente d'arte collettiva di teamLab verrà inaugurato il 7 ottobre 2025 a Minami- Secondo ansa.it
Il collettivo artistico teamLab il 7 ottobre 2025 inaugura un nuovo museo, il teamLab Biovortex Kyoto - È già possibile acquistare i biglietti teamLab Biovortex Kyoto, il museo di arte permanente del collettivo artistico ... Da ansa.it