Teamfight Tactics Lande draconiche | Reami inesplorati torna con la patch 15.21

Lande draconiche: Reami inesplorati torna in Teamfight Tactics dal 22 ottobre al 2 dicembre 2025. Questo set fa il suo debutto in Revival con grandi aggiornamenti, tra cui nuovi Impianti, Tratti prismatici e Incontri iniziali, oltre a un nuovo Pass evento con la Mini Leggenda Barone di Giada. Teamfight Tactics (TFT), uno dei giochi di strategia per PC più grandi al mondo, ripropone uno dei set più amati dal pubblico con il Revival 7.5, Lande draconiche: Reami inesplorati. Uscito per la prima volta nel 2022, Reami inesplorati ha introdotti iconici Draghi, la meccanica del Drago del tesoro, e molti tratti unici. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Teamfight Tactics, Lande draconiche: Reami inesplorati torna con la patch 15.21

In questa notizia si parla di: teamfight - tactics

Teamfight Tactics: L’Ascesa di Ao Shin, annunciata la prima modalità PvE incentrata sulla progressione

Teamfight Tactics, Lande draconiche: Reami inesplorati torna con la patch 15.21 - Questo set fa il suo debutto in Revival con grandi aggiornamenti, tra cui nuovi Impianti, Tratti ... Scrive msn.com

Teamfight Tactics Lande draconiche: Uncharted Realms, abbiamo provato il nuovo mid-set di TFT - set di Teamfight Tactics, Uncharted Realms, che apporta tante modifiche e novità a Lande draconiche con sempre più draghi e unità. Secondo multiplayer.it