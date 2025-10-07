Taylor Swift spiega il suo no all’Halftime Show del Super Bowl
Prima che Bad Bunny venisse annunciato come performer per l’ Halftime Show del prossimo Super Bowl, previsto il prossimo 9 febbraio a Santa Clara, in California, in molti erano convinti che, ad esibirsi, sarebbe stata Taylor Swift. La popstar, fresca di pubblicazione del nuovo album, The Life of a Showgirl, era in effetti la candidata ideale, anche per via della sua relazione con la star dei Kansas City Chiefs Travis Kelce. Lo stesso Roger Goodell, commissario della NFL aveva ufficialmente invitato l’artista: «Ci piacerebbe avere Taylor a suonare. È un talento speciale, e ovviamente sarebbe la benvenuta in ogni momento», aveva dichiarato nel corso di un talk show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
