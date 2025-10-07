Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon | svelato il retroscena sul Super Bowl
Taylor Swift è tornata a far parlare di sé, ma stavolta non per un outfit scintillante o un record infranto. A The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la popstar americana ha raccontato — con la solita ironia e una punta di dolcezza — cosa si nasconde davvero dietro al suo rifiuto di esibirsi al Super Bowl. E no, non c’entra affatto Travis Kelce, il fidanzato che ha fatto impazzire mezzo mondo. Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon. Apparsa nello show di Jimmy Fallon lo scorso 6 ottobre, Taylor Swift ha scelto un look che sembrava un omaggio al titolo del suo nuovo album The Life of a Showgirl: una mise scintillante, degna delle luci di Broadway. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
MTV Italia. . Dagli esordi country a "The Life Of A Showgirl", l'evoluzione di Taylor Swift negli anni #MTVCeleb #TaylorSwift - facebook.com Vai su Facebook
La vita dei romantici Taylor Swift, Cattelan, e l’arte di togliersi i sassolini dalle scarpe Di @lasoncini https://linkiesta.it/2025/10/taylor-swift-cattelan-e-larte-di-togliersi-i-sassolini-dalle-scarpe/… via @Linkiesta - X Vai su X
Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon: svelato il retroscena sul Super Bowl - Tra ironia e verità, Taylor Swift racconta il dietro le quinte della sua vita sentimentale e la sua amicizia con Selena Gomez ... Scrive dilei.it
Taylor Swift spiega il no al Super Bowl. «Non c'è mai stata un'offerta ufficiale e poi sarei troppo in ansia per il mio fidanzato. Non potrei pensare alle canzoni mentre lui ... - Ospite di Jimmy Fallon, la cantante ha commentato con ironia il rifiuto ad esibirsi durante l'Halftime Show che andrà in scena il prossimo 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara ... Segnala msn.com