Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon | svelato il retroscena sul Super Bowl

Taylor Swift è tornata a far parlare di sé, ma stavolta non per un outfit scintillante o un record infranto. A The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la popstar americana ha raccontato — con la solita ironia e una punta di dolcezza — cosa si nasconde davvero dietro al suo rifiuto di esibirsi al Super Bowl. E no, non c’entra affatto Travis Kelce, il fidanzato che ha fatto impazzire mezzo mondo. Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon. Apparsa nello show di Jimmy Fallon lo scorso 6 ottobre, Taylor Swift ha scelto un look che sembrava un omaggio al titolo del suo nuovo album The Life of a Showgirl: una mise scintillante, degna delle luci di Broadway. 🔗 Leggi su Dilei.it

