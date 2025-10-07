Taylor Swift non si esibirà al Super Bowl, nemmeno quest’anno. Nonostante, come per ogni vigilia, il suo nome sia stato uno dei più chiacchierati sui social e nei corridoi dell’Nfl americana. Sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, il prossimo 8 febbraio 2026, ci sarà Bad Bunny, primo portoricano della storia. Un annuncio cui avevano fatto seguito diverse indiscrezioni secondo cui la regina del pop, da poco tornata con il nuovo album The Life of a Showgirl, avesse rifiutato. A distanza di qualche giorno, ospite del late show di Jimmy Fallon su Nbc, la stessa diva ha fatto chiarezza sull’argomento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Taylor Swift: «No al Super Bowl 2026 per amore»