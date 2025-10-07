Taylor Swift | No al Super Bowl 2026 per amore
Taylor Swift non si esibirà al Super Bowl, nemmeno quest’anno. Nonostante, come per ogni vigilia, il suo nome sia stato uno dei più chiacchierati sui social e nei corridoi dell’Nfl americana. Sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, il prossimo 8 febbraio 2026, ci sarà Bad Bunny, primo portoricano della storia. Un annuncio cui avevano fatto seguito diverse indiscrezioni secondo cui la regina del pop, da poco tornata con il nuovo album The Life of a Showgirl, avesse rifiutato. A distanza di qualche giorno, ospite del late show di Jimmy Fallon su Nbc, la stessa diva ha fatto chiarezza sull’argomento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Taylor Swift spiega il no al Super Bowl. «Non c'è mai stata un'offerta ufficiale e poi sarei troppo in ansia per il mio fidanzato. Non potrei pensare alle canzoni mentre lui ... - Ospite di Jimmy Fallon, la cantante ha commentato con ironia il rifiuto ad esibirsi durante l'Halftime Show che andrà in scena il prossimo 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara ... Si legge su msn.com
“Ho detto no al Super Bowl. Non potrei pensare alla coreografia mentre il mio fidanzato Travis Kelce rischia la vita sul campo”: lo rivela Taylor Swift - La popstar rivela a Jimmy Fallon il vero motivo del suo rifiuto ad esibirsi all'Halftime Show del Super Bowl 2026 ... Secondo ilfattoquotidiano.it